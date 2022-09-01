Легковушка не пропустила автобус в Минске, три человека пострадали

Новости Беларуси. Легковушка не уступила дорогу общественному транспорту. Пострадали люди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автоледи выезжала со двора на Куйбышева и не пропустила автобус. Столкновения не произошло, но водителю пришлось резко замедлиться. В результате пострадали несколько пассажиров общественного транспорта. Трое из них доставлены в учреждение здравоохранения.