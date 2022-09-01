Прямой эфир

Литовские силовики избили и вытолкали в Беларусь троих граждан Сирии

01 сентября 2022 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литовские силовики избили троих граждан Сирии. Пострадавших от европейского «гостеприимства» иностранцев обнаружили наши пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские силовики избили и вытолкали в Беларусь троих граждан Сирии-1

Мужчины рассказали, что сперва литовские силовики их задержали, затем, применяя физическую силу, электрошокеры и резиновые палки, доставили к белорусской границе и насильно вытолкали. На телах беженцев остались следы от спецсредств. Наши пограничники оказали гражданам Сирии необходимую медицинскую помощь.

Литовские силовики избили и вытолкали в Беларусь троих граждан Сирии-4

Вот так, несмотря на общественную критику, Литва продолжает неприкрыто нарушать все нормы гуманитарного права с молчаливого согласия Евросоюза.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 20-летняя девушка насмерть сбила работника «Зеленстроя»
30 августа 2022 15:02

В Минске 20-летняя девушка насмерть сбила работника «Зеленстроя»

Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена
30 августа 2022 08:05

Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена

Подросток за рулем съехал в кювет под Смолевичами. Машина сгорела, водителя увезли на скорой
29 августа 2022 14:57

Подросток за рулем съехал в кювет под Смолевичами. Машина сгорела, водителя увезли на скорой