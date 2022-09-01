Литовские силовики избили и вытолкали в Беларусь троих граждан Сирии

Литовские силовики избили троих граждан Сирии. Пострадавших от европейского «гостеприимства» иностранцев обнаружили наши пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литовские силовики избили троих граждан Сирии. Пострадавших от европейского «гостеприимства» иностранцев обнаружили наши пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчины рассказали, что сперва литовские силовики их задержали, затем, применяя физическую силу, электрошокеры и резиновые палки, доставили к белорусской границе и насильно вытолкали. На телах беженцев остались следы от спецсредств. Наши пограничники оказали гражданам Сирии необходимую медицинскую помощь.
Вот так, несмотря на общественную критику, Литва продолжает неприкрыто нарушать все нормы гуманитарного права с молчаливого согласия Евросоюза.