Литовские силовики избили и вытолкали в Беларусь троих граждан Сирии

Литовские силовики избили троих граждан Сирии. Пострадавших от европейского «гостеприимства» иностранцев обнаружили наши пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчины рассказали, что сперва литовские силовики их задержали, затем, применяя физическую силу, электрошокеры и резиновые палки, доставили к белорусской границе и насильно вытолкали. На телах беженцев остались следы от спецсредств. Наши пограничники оказали гражданам Сирии необходимую медицинскую помощь.