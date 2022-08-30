В Минске 20-летняя девушка насмерть сбила работника «Зеленстроя»

Новости Беларуси. Авария на Долгиновском тракте со смертельным исходом. Около полудня 20-летняя водитель автомобиля Honda двигалась по Долгиновскому тракту со стороны улицы Выготского в направлении Червякова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушка не справилась с управлением, выехала на разделительную полосу, повредила дорожный знак и сбила 69-летнего работника «Зеленстроя». Мужчина в момент ДТП убирал проезжую часть и находился на разделительной полосе. От полученных травм он скончался. По факту ДТП проводится проверка.