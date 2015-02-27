Британская модель Наоми Кэмпбелл напала на телеоператора

Новости Кубы. Британская модель Наоми Кэмпбелл напала на оператора американского телеканала. Инцидент произошел в Гаване в четверг, 26 февраля.

Кэмпбелл разозлилась после того, как попала в объектив видеокамеры, когда выходила из гостиницы.

Прикрывая лицо шляпой, модель подбежала к оператору и попросила прекратить съемку, после чего ударила по видеокамере.

Спустя несколько часов, уже после того, как инцидент стал достоянием общественности, Кэмпбелл принесла телеканалу официальные извинения за свое поведение.



Наоми Кэмпбелл, британская модель:

Я прошу прощения за то, что произошло. Это было большое недоразумение.

Это далеко не первый случай, когда модель оказывается в центре скандала.

В 2010-м Наоми поколотила водителя автомобиля, взятого напрокат. Инцидент произошел в центре Манхэттена.

Супермодель после нападения ретировалась, а избитый шофер тут же позвонил в службу спасения. Правда, после беседы с полицейскими водитель решил не подавать в суд на именитую пассажирку.

Несколькими годами ранее модель угодила мобильником по голове своей домработнице. Суд признал Кэмпбелл виновной в побоях. В итоге красавице пришлось сменить роскошные наряды от известных модельеров на спецовку и несколько дней мыть полы в гаражах Нью-Йорка. О бурном нраве Наоми Кэмпбелл читайте здесь.