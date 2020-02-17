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Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем

17 февраля 2020 19:23
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Новости Беларуси. Три года ограничения свободы – такой приговор на выездном заседании суда в Заводском РУВД вынесли 34-летнему минчанину, которого дважды задержали нетрезвым за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем-1

Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем-3

Первый раз водителя задержали 19 августа. Мужчина неоднократно игнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и создавал аварийную ситуацию на дороге, которая привела к ДТП. Повторно водитель сел пьяным за руль в начале декабря.

Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем-6

Андрей Никольский, заместитель прокурора Заводского района:
Суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в исправительное учреждение открытого типа, с выплатой штрафа в размере 500 базовых величин в доход государства, а также лишением права управления автотранспортным средством сроком на пять лет. Кроме того, в отношении данного лица будут применяться принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем-9

Нарушитель провел два месяца под стражей. В зале суда минчанин раскаялся и полностью признал вину. К слову, всего в столице в 2019 году к административной ответственности за пьяное вождение привлекли более 2 000 автомобилистов.

Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем-12

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия # Андрей Никольский # Фотофакт

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