Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем

Новости Беларуси. Три года ограничения свободы – такой приговор на выездном заседании суда в Заводском РУВД вынесли 34-летнему минчанину, которого дважды задержали нетрезвым за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый раз водителя задержали 19 августа. Мужчина неоднократно игнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и создавал аварийную ситуацию на дороге, которая привела к ДТП. Повторно водитель сел пьяным за руль в начале декабря.

Андрей Никольский, заместитель прокурора Заводского района:

Суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в исправительное учреждение открытого типа, с выплатой штрафа в размере 500 базовых величин в доход государства, а также лишением права управления автотранспортным средством сроком на пять лет. Кроме того, в отношении данного лица будут применяться принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.