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На концерте в Минске мужчина избил девушку-контролёра из-за замечания

17 февраля 2020 14:05
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Новости Беларуси. В Минске во время концерта 46-летний мужчина избил девушку-контролера. Его обвиняют в хулиганстве.  

По информации Генеральной прокуратуры, происшествие случилось 12 ноября 2019 года. Мужчина вместе с друзьями был на концерте во Дворце Республики. Компания наблюдала за концертом из ложи, а затем начала танцевать и размахивать руками с включенным фонариком.   

27-летняя девушка-контролер сделала компании замечание из-за поведения и предложила перейти в партер, где можно было танцевать. 

Мужчине не понравились действия контролера – он схватил девушку за голову, удерживал ее, а затем ударил о кресло и тянул за волосы. 

Потерпевшая пояснила, что сделала замечание из-за того, что компания не соблюдала технику безопасности. А обвиняемый заявил, что не понял слова контролера, поэтому, не получив ответы на свои вопросы, применил к ней насилие. 

Мужчина просил освободить его от уголовной ответственности и применить меры административного воздействия – прокурор отклонил такое ходатайство из-за дерзости преступления. 

После изучения материалов уголовного дела прокуратура Центрального района г. Минска пришла к выводу об обоснованности предъявленного минчанину обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступления. Согласилась с правовой квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 339 УК РБ. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.  

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# Хулиганство # происшествия

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