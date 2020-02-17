В Минске нетрезвый 19-летний студент повредил два автомобиля

Новости Беларуси. В Минске студент вуза повредил два автомобиля.

По информации ГУВД Мингорисполкома, ночью двое молодых людей в нетрезвом состоянии находились во дворе многоквартирного дома. Один из парней, объясняя знакомому свою точку зрения на повышенных тонах, начал повреждать припаркованные автомобили.

Владелец одного из них проснулся от криков и обратился к правоохранителям, когда увидел происходящее во дворе.