В Минске нетрезвый 19-летний студент повредил два автомобиля

Новости Беларуси. В Минске студент вуза повредил два автомобиля.
По информации ГУВД Мингорисполкома, ночью двое молодых людей в нетрезвом состоянии находились во дворе многоквартирного дома. Один из парней, объясняя знакомому свою точку зрения на повышенных тонах, начал повреждать припаркованные автомобили.
Владелец одного из них проснулся от криков и обратился к правоохранителям, когда увидел происходящее во дворе.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Противоправные действия 19-летнего студента одного из минских вузов были пресечены сотрудниками милиции.
Установлено, что в результате действий парня были повреждены два автомобиля: у одного – лобовое стекло и водительская дверь, а у второго – задняя пассажирская дверь.
Ущерб владельцам поврежденных транспортных средств молодой человек уже возместил.
Собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский г. Минска РОСК Республики Беларусь, где дана правовая оценка действиям студента. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался.
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