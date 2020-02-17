В Могилёве мужчина пытался вывезти из Беларуси девушку для занятия проституцией

Новости Беларуси. В Могилёве задержан подозреваемый в попытке вывезти из страны девушку для занятия проституцией.

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемым является 26-летний житель Воронежа. Фигурант хотел организовать выезд 19-летней белоруски за границу.

Девушка была найдена через соцсети, ей обещались заработки до 3 тысяч долларов, проживание в благоустроенных квартирах и полное обеспечение безопасности.

Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что с начала года перекрыты два канала вывоза жительниц Беларуси для эксплуатации.

Осенью 2019 года был пресечён канал вывоза трёх девушек из Могилёва в Россию для занятия проституцией.