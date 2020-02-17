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В Могилёве мужчина пытался вывезти из Беларуси девушку для занятия проституцией

17 февраля 2020 13:16
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Новости Беларуси. В Могилёве задержан подозреваемый в попытке вывезти из страны девушку для занятия проституцией. 

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемым является 26-летний житель Воронежа. Фигурант хотел организовать выезд 19-летней белоруски за границу. 

Девушка была найдена через соцсети, ей обещались заработки до 3 тысяч долларов, проживание в благоустроенных квартирах и полное обеспечение безопасности. 

Возбуждено уголовное дело. 

Отмечается, что с начала года перекрыты два канала вывоза жительниц Беларуси для эксплуатации. 

Осенью 2019 года был пресечён канал вывоза трёх девушек из Могилёва в Россию для занятия проституцией. 

В преступлении подозревался житель Казахстана – подробнее здесь

# Проституция # происшествия # Видеофакт

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