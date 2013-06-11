Квартиры на Плеханова, пострадавшие от взрыва в феврале, после дождей оказались затопленными

Новости Беларуси. Беда не проходит одна. Жители печально известного подъезда на улице Плеханова в столице, где в феврале произошел взрыв бытового газа, снова подсчитывают ущерб. Сильные дожди вызвали в квартирах на верхних этажах настоящий потоп. Во время ремонта трубу на крыше не зафиксировали, в итоге сильнейший поток хлынул на технический этаж, а затем и в квартиры.

В свою квартиру, которая находилась в эпицентре взрыва, Валентина Степановна с мужем и собакой Асей переехала в начале июня. Обустраивать жилье пришлось практически с нуля. Купить мебель и все необходимое пенсионерам помогли дети. Когда с люстры во время ливня хлынула вода, бросились спасать свое новое имущество.

Валентина Стук:

Мы не успевали выносить, воды столько было. По щиколотки.

С люстры текла вода, кругом. По стенкам. Даже еще не высохло.

Отодвигать от мокрых стен секцию, закрывать мебель, вытирать воду примчались дети и соседи. Шкаф в прихожей не закрывают второй день, чтобы внутри как следует просохло. Мокрые стены, подтеки на потолках. О масштабах происшествия говорит даже вздувшийся линолеум.

Ванда Банникова:

Трубы были не соединены, и вся вода с крыши текла прямо на 9 этаж. Туда мы и одеяла, и тряпки. Чтобы туда только не заносили, чтобы побыстрее в ванну это выжимать.

3,5 месяца после взрыва семья прожила в Доме ветеранов. Хорошие условия, бесплатное питание. За такую заботу в трудный момент государству благодарны, только вот не успели вернуться – и снова подсчитывают ущерб.

Валентина Стук:

Мы боялись, вдруг замыкание пойдет по розеткам. Выключили электричество, пользуемся только плитой. Хорошо, что газовая плита. А так ничего: ни радио, ни телевидения нет.

Вину за пришествие берет на себя ЖЭС. Работала подрядная организация, но претензий к ней ЖЭС не имеет. Как признает руководство, виноваты сами – обязаны были проконтролировать.

С технического этажа сотрудники ЖЭСа после дождя выносили промокший насквозь утеплитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ивановский, директор КУП «ЖЭУ-41» Минска:

Есть эксплуатирующая организация. Она должно определять, выполнять определенные функции. И контроль за этим все равно лежит на эксплуатирующей организации.

Определяются виновные, размер компенсации и так далее.

От потопа пострадали четыре квартиры. Специалисты оценят ущерб и приступят к очередному ремонту. Пострадавшим за столь короткий срок уже второй раз возместят убытки.