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Из-за сильного ветра в Минской области без света остались 64 населенных пункта, пострадали 5 жилых домов

11 июня 2013 13:51
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Новости Беларуси. Последствия природной стихии ликвидируют в Минской области. Из-за сильного ветра в области без света остались 64 населенных пункта, пострадали также 5 жилых домов в Солигорском и Борисовском районах.

Местами порывы ветра достигали 23 метров в секунду. А в Столбцах за день на квадратный метр выпало 25 литров воды. На местах проводятся восстановительные работы.

Разряды молнии стали причиной сразу нескольких пожаров в Воложинском районе, Марьиной Горке, Плещеницах и в Несвижском районе. Почти во всех случаях полностью выгорели крыши зданий. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси

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