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В Индии обрушился пятиэтажный жилой дом

11 июня 2013 11:01
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Новости Индии. ЧП в Индии. В центре индийского города Мумбаи обрушился пятиэтажный жилой дом. Пока точных данных о погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Очевидцы трагедии говорят, что в здании находилось как минимум 20 человек. Среди них -  пожилые люди и дети.

На место обрушения выехали несколько пожарных бригад. Идет спасательная операция.

До сих пор у всех на слуху трагедия, которая произошла в апреле в пригороде столицы Бангладеш. Там обрушилось здание, в котором располагались швейные фабрики. На момент ЧП в помещении работали более трех тысяч сотрудников. Погибли более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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