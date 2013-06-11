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Двойной теракт в центре Дамаска. Жертвами стали 14 человек

11 июня 2013 14:37
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Новости Сирии. Двойной теракт в центре Дамаска. Взрывы прогремели возле департамента полиции. По последним данным, жертвами атак стали 14 человек. Более 30 получили ранения.

По заявлениям очевидцев, взрывы совершили два террориста смертника. Ранее МДВ страны сообщало, что бомбы были заложены возле торговых лавок.

Отметим, ситуация в Сирии остается напряженной уже не один год. В результате ожесточенных столкновений между правительственными войсками и мятежниками погибли тысячи мирных жителей. Десятки тысяч стали беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Сирии

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