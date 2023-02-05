Курсант Военной академии в Пинском районе спас из огня соседа

Егор Пригодич, курсант второго курса факультета внутренних войск Военной академии:

Я в тапочках, майке вбегаю на его двор, его территорию. Вижу: дверь закрыта. Выбиваю дверь с ноги, я хлебнул этот комок дыма, который вышел на улицу из дома, набравшись кислорода, под адреналином заполз в дом, где услышал захлебывания данного мужчины. Состояние его было такое, что он был без признаков телодвижения, только дышал. Ухватившись за его ногу, которую я нашел на ощупь на полу в его комнате, начал вытаскивать на улицу. Когда я вытащил его на улицу, подбежал уже мой отец. Мы вместе позвонили в дежурную часть спасательной службы, после чего начали приступать самостоятельно к тушению пожара.