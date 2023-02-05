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Курсант Военной академии в Пинском районе спас из огня соседа

05 февраля 2023 15:01
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Новости Беларуси. Поступок настоящего героя. В Пинском районе курсант Военной академии спас своего соседа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсант Военной академии в Пинском районе спас из огня соседа-1

Вечером 4 февраля парню позвонил отец и попросил проверить, что происходит в соседнем доме. Беспокойство вызывал сильный запах гари и дыма. Выйдя на улицу, Егор сразу понял, что случилась беда. Дальше действовал не задумываясь.

Курсант Военной академии в Пинском районе спас из огня соседа-4

Егор Пригодич, курсант второго курса факультета внутренних войск Военной академии:
Я в тапочках, майке вбегаю на его двор, его территорию. Вижу: дверь закрыта. Выбиваю дверь с ноги, я хлебнул этот комок дыма, который вышел на улицу из дома, набравшись кислорода, под адреналином заполз в дом, где услышал захлебывания данного мужчины. Состояние его было такое, что он был без признаков телодвижения, только дышал. Ухватившись за его ногу, которую я нашел на ощупь на полу в его комнате, начал вытаскивать на улицу. Когда я вытащил его на улицу, подбежал уже мой отец. Мы вместе позвонили в дежурную часть спасательной службы, после чего начали приступать самостоятельно к тушению пожара.

Курсант Военной академии в Пинском районе спас из огня соседа-7

Спасателям вскоре удалось потушить пожар. Пострадавшего мужчину с ожогами и отравлением дымом госпитализировали.

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# Пожар # происшествия # Егор Пригодич # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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