Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС

Новости Беларуси. Ночной пожар в Минске. Горели склады в столичном районе «Масюковщина». Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в начале пятого утра.

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы расчеты из соседних районов, в общей сложности работали 20 единиц техники.

Чтобы укротить стихию, спасателям потребовалось более двух часов. К 6.30 возгорание было ликвидировано.

Частично обрушились стены и кровля складов, пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.