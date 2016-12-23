Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС

Новости Беларуси. Ночной пожар в Минске. Горели склады в столичном районе «Масюковщина». Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в начале пятого утра.
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы расчеты из соседних районов, в общей сложности работали 20 единиц техники.
Чтобы укротить стихию, спасателям потребовалось более двух часов. К 6.30 возгорание было ликвидировано.
Частично обрушились стены и кровля складов, пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.