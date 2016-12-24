Прямой эфир

В аварии в Гродно погиб ксендз Тадеуш Вышинский

24 декабря 2016 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария в Гродно произошла накануне вечером. 

По предварительной информации, водителю Volkswagen Golf стало плохо за рулем. На закруглении дороги он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мужчину.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В областном центре возле Центрального рынка погиб пожилой водитель «Фольксвагена». При движении со стороны улицы Антонова в направлении улицы Подольной на закруглении влево машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Спасти водителя не удалось. Он скончался на месте ДТП.

За рулем Volkswagen находился ксендз Тадеуш Вышинский, профессор Высшей духовной семинарии в Гродно. Ему было 86 лет.

# происшествия # Авария в Гродно # Тадеуш Вышинский

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС
23 декабря 2016 20:06

Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС

В Борисовском районе машина сбила 49-летнего мужчину и скрылась с места происшествия
23 декабря 2016 14:56

В Борисовском районе машина сбила 49-летнего мужчину и скрылась с места происшествия

СК: напавший в ТЦ «Европа» с бензопилой подросток признан вменяемым
23 декабря 2016 11:29

СК: напавший в ТЦ «Европа» с бензопилой подросток признан вменяемым