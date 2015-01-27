Прямой эфир

Крушение истребителя на учениях НАТО в Испании: погибли 10 человек, 21 получили травмы

27 января 2015 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. При крушении истребителя в Испании погибли 10 человек. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 пострадавший. Инцидент произошел во время учений НАТО на испанской авиабазе Лос-Льянос.

По предварительным данным, истребитель в момент взлета не смог набрать высоту и упал на землю в зоне, где находились самолеты других стран-участниц. Несколько из них он протаранил.

Установлено, что среди погибших двое граждан Греции и восемь – Франции. Всего для участия в учениях, которые должны были продлиться до 13 февраля, прибыли 750 военнослужащих из девяти стран: Греции, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Великобритании, Италии и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в жилом доме в Варшаве: рухнули перекрытия на двух этажах, пострадали 4 человека
26 января 2015 15:44

Взрыв в жилом доме в Варшаве: рухнули перекрытия на двух этажах, пострадали 4 человека

В Воложине горит льнокомбинат: сгорело уже более тысячи тонн сырья
26 января 2015 11:10

В Воложине горит льнокомбинат: сгорело уже более тысячи тонн сырья

Браконьерам-рыболовам, задержанным в Щучинском районе, грозит до 6 лет лишения свободы
26 января 2015 08:28

Браконьерам-рыболовам, задержанным в Щучинском районе, грозит до 6 лет лишения свободы