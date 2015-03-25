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Новополоцк: 28-летний мужчина украл 400 лотерейных билетов из киоска и раздал их прохожим

25 марта 2015 12:29
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Новости Беларуси. В милицию с сообщением о краже обратилась продавец.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила следы пальцев рук на разбитом оконном стекле. Они совпали с имевшимися в базе данных.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель Россонского района, приехавший в Новополоцк в гости к своей знакомой. В отношении мужчины Новополоцкий городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст.205 (кража) УК Беларуси.  

Позже выяснилось, что мужчина намеревался похитить из ларька деньги, однако, не обнаружив их, решил забрать лотерейные билеты, которые затем и раздал прохожим.

Напомним, еще одна необычная кража на прошлой неделе произошла в Минске. Двое мужчин украли ноутбук, лежавший в метре от продавца. Молодые люди зашли в помещение салона.

Пока один из них рассматривал витрины с мобильными телефонами, другой подошел к прилавку, на котором лежал ноутбук. Подробности этой истории читайте здесь.

# происшествия # Кража

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