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Крупный пожар на газопроводе в Мексике. Погибли 26 человек, более 10 ранены

19 сентября 2012 07:11
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Новости Мексики. Крупный пожар вспыхнул на газопроводе в Мексике. ЧП случилось на газораспределительной станции у границы с США из-за утечки голубого топлива. По словам очевидцев, пламя взметнулось на десятки метров. Жертвами пожара стали, по последним данным, 26 человек. Четверо из них – сотрудники компании, остальные – рабочие, нанятые по контракту. Более 10 человек госпитализированы.

Справиться с возгоранием пожарным удалось спустя несколько часов. Причины происшествия и размер материального ущерба выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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