В Чехии запрещена реклама крепкого алкоголя на телевидении и радио. Штраф – более $100 тысяч

Новости Чехии. В Чехии запретили рекламировать крепкий алкоголь на телевидении и радио. Нарушителям грозит штраф до 2 миллионов крон (это более 100 тысяч долларов). На такие жесткие меры в республике пошли после массового отравления контрафактным спиртным.

В Чехии от поддельного алкоголя, содержащего метанол, скончались уже 22 человека. Более 30-ти в больницах, большинство из них в тяжелом состоянии.

«Эпидемия» вышла и за границы страны. Предположительно, именно от чешского контрафакта погибли 4 человека в Польше. Восемь отравились в Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.