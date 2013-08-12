Крупные лесные пожары в Греции. Ситуацию осложняет погода: +36ºϹ в тени

Новости Греции. Крупные лесные пожары бушуют в Греции. Пламя охватило район между городами Пиргос и Древняя Олимпия. Развалинам античного древнегреческого святилища, где зародились и на протяжении многих веков проводились первые в истории Олимпийские игры, по мнению пожарных, стихия не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьбу с огнем спасатели ведут и на острове Андрос. Местные жители полагают, что причиной возгорания стал поджог. Огонь возник на одном из пастбищ и по оврагам распространился на лес. Пламя стремительно продвигается по окрестностям. Этому способствует чрезвычайно жаркая погода. В последние дни в Греции только в тени в плюс 36.