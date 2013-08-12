На канатной дороге недалеко от Ялты застряли более 70 человек. Пострадавших нет

Новости Украины. Спасатели эвакуировали всех туристов, застрявших на канатной дороге недалеко от Ялты. Накануне вечером из-за технической неисправности во время движения остановились два вагончика с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В опасном положении оказались более 70 человек. Людей пришлось спускать с помощью канатов. Работу осложнял сильный ветер. Эвакуация одного человека занимала до 10 минут. На земле всех спасённых осмотрели врачи. Госпитализация никому не понадобилась.