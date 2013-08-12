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На канатной дороге недалеко от Ялты застряли более 70 человек. Пострадавших нет

12 августа 2013 08:55
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Новости Украины. Спасатели эвакуировали всех туристов, застрявших на канатной дороге недалеко от Ялты. Накануне вечером из-за технической неисправности во время движения остановились два вагончика с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В опасном положении оказались более 70 человек. Людей пришлось спускать с помощью канатов. Работу осложнял сильный ветер. Эвакуация одного человека занимала до 10 минут. На земле всех спасённых осмотрели врачи. Госпитализация никому не понадобилась.

# происшествия # Туризм

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