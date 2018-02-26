В Минске инвалида более 40 раз привлекли к ответственности за чужие правонарушения

Новости Беларуси. Инвалида из Минска более 40 раз привлекли к административной ответственности за чужие нарушения.

По информации Генпрокуратуры, поступила жалоба от инвалида на постановления о привлечении его к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте и нарушение ПДД.

Мужчина хотел опротестовать эти постановления. По его словам, он не совершал данных правонарушений, однако его двоюродный брат, который ведет асоциальный образ жизни, мог назвать себя его именем.

Оказалось, «территориальные УВД ряда районов Минска в 2014 - 2017 годах более 40 раз незаконно привлекли к ответственности лицо без определенного места жительства, которое сообщило о себе при ведении административного процесса персональные данные заявителя и которое действительно приходилось ему двоюродным братом».

В итоге прокурорами были отменены 33 незаконных постановления о привлечении заявителя к ответственности. Также были восстановлены его права.

В отделы принудительного исполнения были направлены письма с требованием прекратить работу по исполнительным документам в отношении заявителя.

К дисциплинарной ответственности были привлечены виновные в ненадлежащем установлении личности правонарушителя.