60 телят спасли во время пожара на ферме в Клецком районе

Новости Беларуси. Неправильная эксплуатация печного оборудования, возможно, стала причиной пожара в деревне Вердово Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Там горел дом. Хозяин пркинул постройку до прибытия МЧС. С ожогами мужчину доставили в больницу.