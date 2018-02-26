60 телят спасли во время пожара на ферме в Клецком районе

Новости Беларуси. Неправильная эксплуатация печного оборудования, возможно, стала причиной пожара в деревне Вердово Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Неправильная эксплуатация печного оборудования, возможно, стала причиной пожара в деревне Вердово Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Там горел дом. Хозяин пркинул постройку до прибытия МЧС. С ожогами мужчину доставили в больницу.
А в Клецком районе в огне оказалось ферма. Ее работники совместно со спасателями эвакуировали 60 телят. Причину ЧП устанавливают.