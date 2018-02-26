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60 телят спасли во время пожара на ферме в Клецком районе

26 февраля 2018 15:25
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Новости Беларуси. Неправильная эксплуатация печного оборудования, возможно, стала причиной пожара в деревне Вердово Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

60 телят спасли во время пожара на ферме в Клецком районе-1

  

Там горел дом. Хозяин пркинул постройку до прибытия МЧС. С ожогами мужчину доставили в больницу.  

60 телят спасли во время пожара на ферме в Клецком районе-4

  

А в Клецком районе в огне оказалось ферма. Ее работники совместно со спасателями эвакуировали 60 телят. Причину ЧП устанавливают.  

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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