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После выхода сюжета СТВ разрешился вопрос с аварийным домом по улице Алтайской в Минске

30 августа 2012 19:19
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Новости Беларуси. Благополучно разрешилась проблема, с которой жители улицы Алтайской обратились на форум сайта СТВ. Дом, с которого обваливалась плитка, отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Ропот, главный инженер УП «ЖЭС №87 ЖРЭО Заводского района Минска»:
На сегодняшний день на участке отслоение плитки с фасада устранено.

Резонанс вызвала ситуация, в которой оказались жильцы 12-этажки: со стен дома стихийно начала опадать плитка. После того, как облицовка сорвалась с 7-го этажа и стала реальной угрозой для жизни горожан — они обратились на наш канал. В эфир вышел сюжет. Тогда местные службы пообещали провести работу над ошибками, и слово сдержали.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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