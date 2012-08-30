После выхода сюжета СТВ разрешился вопрос с аварийным домом по улице Алтайской в Минске

Новости Беларуси. Благополучно разрешилась проблема, с которой жители улицы Алтайской обратились на форум сайта СТВ. Дом, с которого обваливалась плитка, отремонтировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Ропот, главный инженер УП «ЖЭС №87 ЖРЭО Заводского района Минска»:

На сегодняшний день на участке отслоение плитки с фасада устранено.

Резонанс вызвала ситуация, в которой оказались жильцы 12-этажки: со стен дома стихийно начала опадать плитка. После того, как облицовка сорвалась с 7-го этажа и стала реальной угрозой для жизни горожан — они обратились на наш канал. В эфир вышел сюжет. Тогда местные службы пообещали провести работу над ошибками, и слово сдержали.