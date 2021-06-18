Крупнейший интернет-магазин наркотиков «прикрыли» в Беларуси. По уголовному делу проходят около 120 граждан

Площадка по поставке и сбыту запрещенных веществ работала как минимум в пяти регионах страны, а продажи составляли почти 70 % от всего наркорынка республики. У преступной организации была очень четкая структура: руководители и кураторы, а также штат сотрудников. Была организована даже работа служб поддержки и безопасности.

Новости Беларуси. Правоохранители пресекли деятельность крупнейшего в стране интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлен и задержан один из основных участников, который отвечал за финансовую составляющую деятельности преступной организации. Есть основания и для привлечения к ответственности еще 10 администраторов и бухгалтеров, работавших на интернет-площадку. В преступную деятельность были вовлечены и 17 подростков.

Александр Высоцкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Скоординированными действиями подразделения по наркоконтролю одновременно было проведено 44 обыска в Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Солигорске, Минске, в ходе которых изъято более 240 тысяч долларов США, 114 тысяч белорусских рублей, более 100 платежных карт различных банков, в том числе и российских, сим-карты, договоры на оформление банковских счетов, автомашина, компьютерная техника, средства мобильной связи, в том числе содержащие материалы, подтверждающие факты преступной деятельности фигурантов. Признаны подозреваемыми и обвиняемыми на данный момент 10 человек.

По уголовному делу проходят около 120 граждан, причастных к преступной деятельности в интересах интернет-магазина. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.