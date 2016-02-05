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Повредил антенну – перерезала трос: промышленный альпинист едва не погиб

05 февраля 2016 11:02
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Новости России. Альпинист едва не погиб на рабочем месте. Все произошло в Подмосковье.

И, как оказалось, происшествию предшествовал конфликт между женщиной и ремонтной бригадой.

Альпинист ремонтировал фасад 8-этажного дома. В момент, когда он оказался у балкона теперь уже подозреваемой, женщина потребовала, чтобы работы прекратили. Немедленно.

Пресс-служба Следственного комитета РФ:
Женщина перерезала кухонным ножом веревку, к которой, в это время при помощи альпинистского снаряжения, был закреплен мужчина. В результате веревка оборвалась, и промышленный альпинист сорвался вниз.

Пролетев несколько десятков метров, мужчина остановился между вторым и первым этажами благодаря страховочному тросу. К счастью, мужчина отделался испугом.

По данным российских изданий, причиной конфликта стала поврежденная альпинистами телевизионная антенна.

Жительница Подмосковья задержана и уже дает показания.

# происшествия # Убийство

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