Повредил антенну – перерезала трос: промышленный альпинист едва не погиб

Новости России. Альпинист едва не погиб на рабочем месте. Все произошло в Подмосковье.

И, как оказалось, происшествию предшествовал конфликт между женщиной и ремонтной бригадой.

Альпинист ремонтировал фасад 8-этажного дома. В момент, когда он оказался у балкона теперь уже подозреваемой, женщина потребовала, чтобы работы прекратили. Немедленно.

Пресс-служба Следственного комитета РФ:

Женщина перерезала кухонным ножом веревку, к которой, в это время при помощи альпинистского снаряжения, был закреплен мужчина. В результате веревка оборвалась, и промышленный альпинист сорвался вниз.

Пролетев несколько десятков метров, мужчина остановился между вторым и первым этажами благодаря страховочному тросу. К счастью, мужчина отделался испугом.

По данным российских изданий, причиной конфликта стала поврежденная альпинистами телевизионная антенна.

Жительница Подмосковья задержана и уже дает показания.