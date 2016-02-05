СК о трагедии в Борисове: отравление угарным газом является главной версией

Новости Беларуси. И все-таки угарный газ. Главную версию гибели 6 человек в Борисове озвучил сегодня, 5 февраля, председатель Следственного комитета Беларуси.

Для того чтобы установить объективную причину трагедии, специалисты проводят ряд экспертиз. Более того, было дано поручение проверить водогазонагреватели и вентиляционные шахты по всей стране. Это десятки тысяч квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ЧП в Борисове случилось на минувшей неделе. Погибли сразу две семьи.

Иван Носкевич, председатель Следственного Комитета Республики Беларусь:

Проведено уже два следственных эксперимента, проверены все трубопроводы, которые проводят газ к этому дому, вся разводка по дому, изъяты все газовые колонки из этого подъезда и они в настоящий момент проходят техническое освидетельствование.