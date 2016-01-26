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Упавшие деревья оставили без электричества больше сотни населенных пунктов Гродненской области

26 января 2016 13:40
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Новости Беларуси. В Гродненской области без света остались больше сотни населенных пунктов. А это около тысячи домов, два санатория и две молочно-товарные фермы в Дятловском, Слонимском и Новогорудском районах. Причиной тому стали упавшие ветви деревьев. Они не выдерживали тяжести мокрого снега и падали на провода. 

Последствия непогоды оперативные бригады устраняли весь день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Соболевский, заместитель главного инженера РУП «Гродноэнерго»:
В настоящий момент в энергосистеме все спокойно, электроснабжение всех населенных пунктов осуществляется в нормальном режиме. Работы на просеках продолжаются для исключения дальнейших отключений. 

# происшествия # Погода в Беларуси

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