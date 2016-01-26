На Октябрьской площади в Минске задержаны студенты-эксгибиционисты

Новости Беларуси. Двое молодых людей демонстрировали свои обнаженные части тела. В это время третий снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Как сообщили в ГУВД,

так студенты высшего учебного заведения отмечали первую сессию.

Сергей Радюк, старший инспектор ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Неся службу по охране общественного порядка на Октябрьской площади возле выхода из метро, сотрудники милиции задержали трех приятелей за хулиганские действия. Двое парней 20-ти и 19-ти лет демонстрировали части тела, а 17-летний юноша снимал это на камеру мобильного телефона. Таким образом парни отмечали первую в своей жизни сессию (они студенты одного из столичных ВУЗов). Двое «актеров» находились в состоянии алкогольного опьянения.