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В Минске по делу хищения 200 млн взяли под стражу 12 человек: под подозрением – предприятие «Минсккоапвторресурсы»

01 апреля 2016 13:21
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Новости Беларуси. В Минске по делу хищения 200 миллионов взяли под стражу 12 человек. В поле зрения правоохранителей попало предприятие «Минсккоапвторресурсы».

Известно, что его директор организовал приемку вторичных ресурсов по заниженным ценам. Причем этим занималась целая группа людей. Они, в зависимости от степени участия, делили между собой денежную разницу между прейскурантной и установленной ими ценой.

Под стражу взято 12 человек, проведены обыски, идут допросы. Уже известно, что за три месяца в 2015 году было похищено не менее 200 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время следователи проводят допросы задержанных лиц, а также устанавливают точную сумму похищенного имущества, период деятельности преступной группы. Однако уже в настоящее время следствием установлено, что только за три месяца 2015 года преступной группой было похищено денег на сумму не менее 200 млн рублей.

# происшествия # Мошенничество # Алексей Климович

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