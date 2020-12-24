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Трамвай сошёл с рельсов. Движение в районе площади Победы приостановливалось на 40 минут

24 декабря 2020 15:45
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Новости Беларуси. На пересечении проспектов Независимости и Машерова трамвай сошел с рельсов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение рельсового общественного транспорта на этом участке было остановлено.

Трамвай сошёл с рельсов. Движение в районе площади Победы приостановливалось на 40 минут-1

Причиной стала техническая поломка. В результате в обоих направлениях произошла остановка движения трамваев 1, 3, 4 и 6-го маршрутов. Движение было временно организовано до разворотного кольца на Змитрока Бядули. Через 40 минут трамваи пошли по привычному маршруту.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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