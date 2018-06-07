КГБ: установлены факты взяток на десятки тысяч долларов. Задержаны несколько высоких должностных лиц

Новости Беларуси. Стало известно о новых коррупционных разоблачениях в Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика. Он прокомментировал журналистам новые коррупционные разоблачения в стране и сказал, что были установлены многочисленные факты взяток на десятки тысяч долларов.

Валерий Вакульчик, председатель КГБ:

Пока то, что доказано, за год около 140 тысяч долларов. Но эта цифра однозначно будет расти.

Известно, что были задержаны несколько высоких должностных лиц.

Все подробности станут известны в течение десяти – четырнадцати дней.

Накануне стало известно, что было предъявлено обвинение Сергею Ровнейко.

Его заключили под стражу – здесь подробнее.