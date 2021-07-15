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В Червенском районе во время отдыха возле озера утонул 18-летний парень

15 июля 2021 14:22
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Новости Беларуси. В Червенском районе утонул 18-летний парень. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе во время отдыха возле озера утонул 18-летний парень-1

Компания подростков отдыхала у озера вблизи деревни Натальевск. Во время купания молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет, начал тонуть. Товарищ бросился ему на помощь, однако спасти не смог. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники ОСВОД.

В Червенском районе во время отдыха возле озера утонул 18-летний парень-4

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза, опрошены очевидцы. Погибший – выпускник местного лицея. По предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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