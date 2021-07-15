В Червенском районе во время отдыха возле озера утонул 18-летний парень

Компания подростков отдыхала у озера вблизи деревни Натальевск. Во время купания молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет, начал тонуть. Товарищ бросился ему на помощь, однако спасти не смог. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники ОСВОД.