В Червенском районе во время отдыха возле озера утонул 18-летний парень

Новости Беларуси. В Червенском районе утонул 18-летний парень. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Червенском районе утонул 18-летний парень. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Компания подростков отдыхала у озера вблизи деревни Натальевск. Во время купания молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет, начал тонуть. Товарищ бросился ему на помощь, однако спасти не смог. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники ОСВОД.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза, опрошены очевидцы. Погибший – выпускник местного лицея. По предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.