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В Минске мужчина залез на стрелу башенного крана

15 июля 2021 14:18
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Новости Беларуси. Мужчина залез на стрелу башенного крана. ЧП случилось на улице Розы Люксембург вечером 14 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске мужчина залез на стрелу башенного крана-1

На помощь прибыли сотрудники МЧС и милиция. Гражданина уговаривали спуститься. Одновременно спасатели продумывали, как подстраховать мужчину, если тот сорвется. Ситуация осложнялась тем, что все происходило на строительной площадке с котлованом, что мешало нормально использовать средство спасения «Куб жизни».

В Минске мужчина залез на стрелу башенного крана-4

К счастью, все обошлось, и мужчина спустился сам. Предположительно, он был нетрезв. Нарушителя спокойствия передали правоохранителям.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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