В Минске мужчина залез на стрелу башенного крана

Новости Беларуси. Мужчина залез на стрелу башенного крана. ЧП случилось на улице Розы Люксембург вечером 14 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Мужчина залез на стрелу башенного крана. ЧП случилось на улице Розы Люксембург вечером 14 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На помощь прибыли сотрудники МЧС и милиция. Гражданина уговаривали спуститься. Одновременно спасатели продумывали, как подстраховать мужчину, если тот сорвется. Ситуация осложнялась тем, что все происходило на строительной площадке с котлованом, что мешало нормально использовать средство спасения «Куб жизни».
К счастью, все обошлось, и мужчина спустился сам. Предположительно, он был нетрезв. Нарушителя спокойствия передали правоохранителям.