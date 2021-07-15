В Минске мужчина залез на стрелу башенного крана

Новости Беларуси. Мужчина залез на стрелу башенного крана. ЧП случилось на улице Розы Люксембург вечером 14 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На помощь прибыли сотрудники МЧС и милиция. Гражданина уговаривали спуститься. Одновременно спасатели продумывали, как подстраховать мужчину, если тот сорвется. Ситуация осложнялась тем, что все происходило на строительной площадке с котлованом, что мешало нормально использовать средство спасения «Куб жизни».