Осветила всю улицу. В районе Белтелерадиокомпании молния ударила в светофор

Новости Беларуси. Сильный ливень вновь оставил свой след. 14 июля после 21:00 оказался подтоплен ряд минских улиц. В центре вода скопилась на участке улицы Интернациональной от Комсомольской до Ленина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Похожая ситуация возникла и на Чкалова рядом с домом № 1, а также на перекрестках Партизанского проспекта с улицей Кулешова и проспекта Независимости с улицами Ленина, Интернациональной и Толбухина. Движение транспорта в этих местах на некоторое время было затруднено. Ливень сопровождался порывами ветра, градом и грозой.