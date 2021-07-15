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Осветила всю улицу. В районе Белтелерадиокомпании молния ударила в светофор

15 июля 2021 14:55
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Новости Беларуси. Сильный ливень вновь оставил свой след. 14 июля после 21:00 оказался подтоплен ряд минских улиц. В центре вода скопилась на участке улицы Интернациональной от Комсомольской до Ленина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Осветила всю улицу. В районе Белтелерадиокомпании молния ударила в светофор-1

Похожая ситуация возникла и на Чкалова рядом с домом № 1, а также на перекрестках Партизанского проспекта с улицей Кулешова и проспекта Независимости с улицами Ленина, Интернациональной и Толбухина. Движение транспорта в этих местах на некоторое время было затруднено. Ливень сопровождался порывами ветра, градом и грозой.

Осветила всю улицу. В районе Белтелерадиокомпании молния ударила в светофор-4

Мощный разряд молнии на улице Макаенка попал в объектив камеры мобильного телефона. К счастью, в тот момент рядом не было прохожих.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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