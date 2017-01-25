Картину Шишкина, украденную из российского музея, под Минском обнаружил наркоконтроль

Новости Беларуси. Похищенная в России картина Шишкина стоимостью в 2 миллиона долларов найдена в Беларуси. Раритет обнаружили при задержании лидера преступной группы (подробности здесь).

Она занималась поставкой наркотиков. Полотно готовилось к перепродаже, но сейчас передано в Национальный художественный музей. Здесь оно пройдет экспертизу. Сомнений, что это картина именно Ивана Шишкина, практически нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Гашиш, кокаин и более пятисот таблеток экстази.

О том, что партия товара из России – не за горами, правоохранители знали. Впрочем, эта операция изначально была особенной. Ведь в деле, кроме наркотиков, отметилась и картина знаменитого русского художника.

Полотно, уже готовое к переправке, находилось в автомобиле курьера. Подпись – тот самый Шишкин. Век – конец XIX.

Далее – запрос в Интерпол.

И подозрения вскоре подтвердились. Картина Шишкина «Лес. Ели» была похищена из музея во Владимирской области еще в 2013 году. В Беларусь работа прибыла на так называемые смотрины.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Буквально вечером этого же дня, когда было задержание, картина должна была убыть в Российскую Федерацию, в Москву, где ждал потенциальный покупатель, который готов был заплатить порядка 100 тысяч евро и 3 кг кокаина. То есть картина должна была пойти в счет очередной партии наркотиков, которые сюда поставлялись бы.

Буквально сразу картину передали в Национальный художественный музей.

Специалистам еще предстоит подтвердить подлинность полотна.

Экспертиза продлится около месяца. Это как визуальное исследование, так и технологическое. Важна каждая деталь.

Алексей Хоряк, заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Процесс исследования идет. Мы еще не закончили весь комплекс. На сегодняшний день, на мой взгляд, нет существенных фактов, которые нам бы позволяли говорить о том, что это не Шишкин.

Кстати, на аукционах стоимость такой картины может достигать 2 миллионов долларов США.

О том, останется ли работа в Беларуси либо вернется на Родину, пока говорить рано.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Судьба полотна будет решаться лишь после заключения экспертов. Впрочем, в находке есть и некий символизм. Картина объявилась накануне дня рождения мастера кисти. А родился Иван Шишкин как раз в этот день – 25 января.