Картину Шишкина, найденную у наркоторговцев, в Москве ждал покупатель с 3 кг кокаина и 100 тысячами евро

Новости Беларуси. Похищенная в России картина Шишкина стоимостью около 2 миллионов долларов найдена в Беларуси. Произведение искусства обнаружили при задержании лидера преступной группы, которая занималась поставкой наркотиков.

Полотно готовили к перепродаже, но сейчас оно проходит экспертизу в Национальном художественном музее. Сомнений, что это картина именно Ивана Шишкина, практически нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Имя Ивана Шишкина знакомо каждому белорусу. Только в этой экспозиции – 9 картин. Всего же в фондах Национального художественного музея около 40 работ мастера. А вот буквально на днях в руки к экспертам попал еще один любопытный экспонат. Предположительно, кисти знаменитого художника. Правда, история этого полотна будто со страниц детектива.

Это дерзкое ограбление прогремело на всю Россию. В 2013 из музея под Владимиром исчезли шедевры мирового искусства. Исчезли, как говорят, «без шума и пыли». Старушку-сторожа налетчики приковали наручниками к батарее, а картины вынесли прямо в рамках. Пропали три полотна. «Рыболов» Константина Коровина, «Первый снег» Станислава Жуковского и «Лес. Ели» Ивана Шишкина.

Надежда таяла с каждым годом. И вот – звонок из Беларуси. Шишкина нашли, причем у наркоторговцев. Картина должна была уйти буквально на следующий день. В Москве ждал покупатель, готовый отдать за Шишкина 100 тысяч евро и три килограмма кокаина. При этом на аукционах стоимость такой картины может достигать двух миллионов долларов США.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Задача была – не дать картине раствориться. Это действительно шедевр. Как я уже сказал, он бы пошел в счет оплаты очередной партии наркотиков. И наверняка она бы осела в приватном музее какого-нибудь коллекционера, была бы преступным путем вывезена и так далее. Поэтому наша задача была пресечь этот международный канал наркотиков и вернуть эту картину

Сейчас картина находится в Национальном художественном музее. Специалистам еще предстоит подтвердить подлинность полотна. Экспертиза продлится около месяца. Экспонат проходит как визуальное, так и технологическое исследование, ведь важна каждая деталь.

Алексей Хоряк, заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Процесс исследования идет. Мы еще не закончили весь комплекс. На сегодняшний день, на мой взгляд, нет существенных фактов, которые нам бы позволяли говорить о том, что это не Шишкин.

Но, пожалуй, больше чем где-либо результатов экспертизы ждут в музее города Вязники. Картина дорога и своей историей: в музейный фонд работа Шишкина попала из частной коллекции известного фабриканта Сенькова. Наталья Щурий, заведующая экскурсионно-массовым отделом Вязниковского историко-художественного музея (Россия):

Может быть, это действительно наша картина. Но мы не можем ничего утверждать до экспертизы. Некоторые даже пытаются нас поздравлять. Мы надеемся, но радоваться пока еще очень рано, поскольку экспертиза займет время.

Детектив с хеппиэндом уже получил огромный резонанс. Впрочем, о том, останется ли работа в Беларуси либо вернется на Родину, говорить пока рано. Судьба спасенного полотна будет решаться лишь после заключения экспертов. Кстати, есть в находке и некий символизм.