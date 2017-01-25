МВД: картиной Шишкина хотели расплатиться за очередную партию наркотиков

Новости Беларуси. Похищенная в России картина Шишкина стоимостью около 2 миллионов долларов найдена в Беларуси. Раритет обнаружили при задержании лидера преступной группы. Она занималась поставкой наркотиков (подробности здесь).

Полотно готовилось к перепродаже, но

сейчас передано в Национальный художественный музей. Здесь оно пройдет экспертизу.

Сомнений, что это картина именно Ивана Шишкина, практически нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Это дерзкое ограбление прогремело на всю Россию.

В 2013 году из музея под Владимиром исчезли шедевры мирового искусства.

Исчезли, как говорят, без шума и пыли. Старушку-сторожа налетчики приковали наручниками к батарее, а картины вынесли прямо в рамках. Пропали три полотна. «Рыболов» Константина Коровина, «Первый снег» Станислава Жуковского и «Лес. Ели» Ивана Шишкина.

Надежда таяла с каждым годом. И вот – звонок из Беларуси. Шишкина нашли. Причем, у наркоторговцев. Картина должна была уйти буквально на следующий день.

В Москве ждал покупатель, готовый отдать за Шишкина 100 тысяч евро и 3 килограмма кокаина.

При этом на аукционах стоимость такой картины может достигать 2 миллионов долларов США.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Задача была – не дать картине раствориться. Это действительно шедевр. Как я уже сказал, он бы пошел в счет оплаты очередной партии наркотиков. И наверняка она бы осела в приватном музее какого-нибудь коллекционера, была бы преступным путем вывезена и так далее. Поэтому наша задача была пресечь этот международный канал как наркотиков, также вернуть эту картину.

Сейчас картина находится в Национальном художественном музее.

Специалистам еще предстоит подтвердить подлинность полотна.

Экспертиза продлится около месяца. Экспонат проходит как визуальное, так и технологическое исследование. Ведь важна каждая деталь.

Алексей Хоряк, заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Процесс исследования идет. Мы еще не закончили весь комплекс. На сегодняшний день, на мой взгляд, нет существенных фактов, которые нам бы позволяли говорить о том, что это не Шишкин.

Детектив с хеппи-эндом уже получил огромный резонанс.

Впрочем, о том, останется ли работа в Беларуси либо вернется на Родину, пока говорить рано.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Судьба полотна будет решаться лишь после заключения экспертов. Впрочем, в находке есть и некий символизм. Картина объявилась накануне дня рождения мастера кисти. А родился Иван Шишкин как раз в этот день – 25 января.