МВД: картиной Шишкина хотели расплатиться за очередную партию наркотиков

Новости Беларуси. Похищенная в России картина Шишкина стоимостью около 2 миллионов долларов найдена в Беларуси. Раритет обнаружили при задержании лидера преступной группы. Она занималась поставкой наркотиков (подробности здесь).
Полотно готовилось к перепродаже, но
сейчас передано в Национальный художественный музей. Здесь оно пройдет экспертизу.
Сомнений, что это картина именно Ивана Шишкина, практически нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Это дерзкое ограбление прогремело на всю Россию.
В 2013 году из музея под Владимиром исчезли шедевры мирового искусства.
Исчезли, как говорят, без шума и пыли. Старушку-сторожа налетчики приковали наручниками к батарее, а картины вынесли прямо в рамках. Пропали три полотна. «Рыболов» Константина Коровина, «Первый снег» Станислава Жуковского и «Лес. Ели» Ивана Шишкина.
Надежда таяла с каждым годом. И вот – звонок из Беларуси. Шишкина нашли. Причем, у наркоторговцев. Картина должна была уйти буквально на следующий день.
В Москве ждал покупатель, готовый отдать за Шишкина 100 тысяч евро и 3 килограмма кокаина.
При этом на аукционах стоимость такой картины может достигать 2 миллионов долларов США.
Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Задача была – не дать картине раствориться. Это действительно шедевр. Как я уже сказал, он бы пошел в счет оплаты очередной партии наркотиков. И наверняка она бы осела в приватном музее какого-нибудь коллекционера, была бы преступным путем вывезена и так далее. Поэтому наша задача была пресечь этот международный канал как наркотиков, также вернуть эту картину.
Сейчас картина находится в Национальном художественном музее.
Специалистам еще предстоит подтвердить подлинность полотна.
Экспертиза продлится около месяца. Экспонат проходит как визуальное, так и технологическое исследование. Ведь важна каждая деталь.
Алексей Хоряк, заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Процесс исследования идет. Мы еще не закончили весь комплекс. На сегодняшний день, на мой взгляд, нет существенных фактов, которые нам бы позволяли говорить о том, что это не Шишкин.
Детектив с хеппи-эндом уже получил огромный резонанс.
Впрочем, о том, останется ли работа в Беларуси либо вернется на Родину, пока говорить рано.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Судьба полотна будет решаться лишь после заключения экспертов. Впрочем, в находке есть и некий символизм. Картина объявилась накануне дня рождения мастера кисти. А родился Иван Шишкин как раз в этот день – 25 января.
Мистическое совпадение: картина Шишкина была найдена накануне дня рождения живописца (здесь подробнее).