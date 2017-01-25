ДТП в Держинском районе: 45-летний мужчина попал под колёса автомобиля

Новости Беларуси. 45-летний пешеход попал под колеса авто в Дзержинском районе.
ДТП произошло в вечернее время в поселке Энергетиков на трассе Пуховичи-Узда-Негорелое.
Мужчина, кстати, просто лежал на проезжей части. За рулем находилась 34-летняя женщина, которая пережила настоящий шок.
Мужчина же к счастью выжил. Его доставили в больницу.
Известно, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен светоотражающих элементами.
Между тем с начала года на дорогах области это уже одиннадцатая авария с участием пешеходов.
Под колесами авто уже погибли четыре человека.
А сотрудники ГАИ до конца недели проводят специальную профилактическую акцию.
Особое внимание автоинспекторы обратят на выполнение пешеходами правил дорожного движения, в том числе и наличия светоотражающих элементов. Только за первый день акции в Минской области уже выявлено около четырёхста нарушителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.