ДТП в Держинском районе: 45-летний мужчина попал под колёса автомобиля

Мужчина же к счастью выжил. Его доставили в больницу.

Мужчина, кстати, просто лежал на проезжей части. За рулем находилась 34-летняя женщина, которая пережила настоящий шок.

ДТП произошло в вечернее время в поселке Энергетиков на трассе Пуховичи-Узда-Негорелое.

Известно, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен светоотражающих элементами.

Между тем с начала года на дорогах области это уже одиннадцатая авария с участием пешеходов.

Под колесами авто уже погибли четыре человека.

А сотрудники ГАИ до конца недели проводят специальную профилактическую акцию.

Особое внимание автоинспекторы обратят на выполнение пешеходами правил дорожного движения, в том числе и наличия светоотражающих элементов. Только за первый день акции в Минской области уже выявлено около четырёхста нарушителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.