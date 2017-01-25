Поезд Минск – Адлер загорелся во время движения: подробности ЧП

По предварительной информации, загорелся дизельный двигатель. Пассажирские вагоны были отцеплены и отбуксированы на запасные пути. Никто не пострадал. Через час на станцию подали новый локомотив, и поезд продолжил движение по маршруту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.