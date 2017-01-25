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Поезд Минск – Адлер загорелся во время движения: подробности ЧП

25 января 2017 14:44
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Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. На выезде из столицы из-за возгорания сделал аварийную остановку поезд Минск-Адлер.

Сообщение о возгорании тепловоза на пульт 101 поступило со станции Колядичи. 

Поезд Минск – Адлер загорелся во время движения: подробности ЧП-1

По предварительной информации, загорелся дизельный двигатель. Пассажирские вагоны были отцеплены и отбуксированы на запасные пути. Никто не пострадал. Через час на станцию подали новый локомотив, и поезд продолжил движение по маршруту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Авария

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