Поезд Минск – Адлер загорелся во время движения: подробности ЧП

Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. На выезде из столицы из-за возгорания сделал аварийную остановку поезд Минск-Адлер.
Сообщение о возгорании тепловоза на пульт 101 поступило со станции Колядичи.
Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. На выезде из столицы из-за возгорания сделал аварийную остановку поезд Минск-Адлер.
Сообщение о возгорании тепловоза на пульт 101 поступило со станции Колядичи.
По предварительной информации, загорелся дизельный двигатель. Пассажирские вагоны были отцеплены и отбуксированы на запасные пути. Никто не пострадал. Через час на станцию подали новый локомотив, и поезд продолжил движение по маршруту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.