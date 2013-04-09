Картину Шагала, украденную 10 лет назад, нашли в доме вице-президента клуба «Ювентус»

Новости Италии. Картина Марка Шагала, похищенная 10 лет назад, обнаружена в доме бывшего футболиста и вице-президента клуба «Ювентус» Роберто Беттеги. Натюрморт «Обнажённая с букетом» пропал в 2002 году с яхты американского гражданина, стоящей в порту Савоны.

Беттеги рассказал, что приобрёл картину у владельца художественной галереи в Болонье за 175 тысяч евро. Реальная стоимость натюрморта оценивается в 1 миллион 200 тысяч евро.

Бетегге утверждает, что ничего не подозревал об истории картины. Бетегге, владельцу галеристу и члену экипажа яхты уже предъявлены обвинения в хищении и хранении краденного имущества.

К слову, в Национальном художественном музее Беларуси, работы Шагала появились лишь в прошлом году. В дар музею были переданы два эстампа Марка Шагала. «Крестный путь» и «Видение Апокалипсиса» – произведения на библейские сюжеты, популярные в творчестве художника на протяжении всей жизни. До этого в фонде музея не было ни одной работы нашего соотечественника. С произведениями великого авангардиста посетители музея знакомились лишь на временных экспозициях. В их основе – работы из коллекции музея Марка Шагала в Витебске (смотрите видео).