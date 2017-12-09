В Минске кассир банка ошиблась и выдала клиентам на 2700 рублей больше

Новости Беларуси. В Минске кассир банка выдала клиентам лишнюю сумму денег.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел 5 ноября в отделении банка по проспекту Независимости.

Два парня и девушка обменивали доллары, евро и шведские кроны. Сотрудник банка ошиблась и выдала клиентам на 2700,60 рублей больше.

Правоохранители разыскивают тех, кто взял лишнюю сумму.

По приметам – девушке на вид около 25-30 лет, она была одета в серое пальто, синие джинсы, а при себе имела черный рюкзак. Волосы – черные, телосложение – среднее.

Один молодой человек был одет в куртку темно-синего цвета, черные спортивные штаны, темную обувь с белой подошвой. На вид парню около 25-30 лет, русые волосы, среднее телосложение.

Второму мужчине на вид было около 30-35 лет, русые волосы, нормальное телосложение. На нем была одета черная куртка с капюшоном, темно-серые штаны и темная обувь с белой подошвой.

Информацию о данных гражданах можно сообщить в Московское РУВД г. Минска лично (ул.Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (044) 551-04-11, 102.

Весной нынешнего года в белорусской столице также разыскивали клиента, который по ошибке получил лишнюю сумму.