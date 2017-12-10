Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе

Новости Беларуси. Днем 10 декабря открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в районе Житковичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два берега соединили буквально за сутки.

Подразделение инженерных войск работали совместно с отрядом специального назначения МЧС. Переправа появилась рядом с мостом, который признан аварийным.

«Я рада, что сделали мост»: что говорят местные жители о понтонной переправе в Житковичском районе

Обследование просевшего моста продлится на следующей неделе. Параллельно поручено проверить все конструкции, построенные по подобному проекту. Всего в Беларуси их пять: один в Витебской и по два в Могилевской и Гомельской областях.