«Я рада, что сделали мост»: что говорят местные жители о понтонной переправе в Житковичском районе

Новости Беларуси. Движение автомобилей вблизи аварийного моста в Житковичском районе восстановили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За монтаж понтонной переправы спасатели и военные взялись еще вечером 9 декабря.

Длина временного моста – почти 150 метров. Внушительную конструкцию сначала опробовали 20 тонным грузом. К слову, теперь по ней могут проезжать все виды транспорта – от легковых до грузовых – даже молоковозы из комбината в Турове. За несколько часов понтонной переправой воспользовались и несколько сотен местных жителей.