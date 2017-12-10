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«Я рада, что сделали мост»: что говорят местные жители о понтонной переправе в Житковичском районе

10 декабря 2017 13:26
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Новости Беларуси. Движение автомобилей вблизи аварийного моста в Житковичском районе восстановили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За монтаж понтонной переправы спасатели и военные взялись еще вечером 9 декабря.

Длина временного моста – почти 150 метров. Внушительную конструкцию сначала опробовали 20 тонным грузом. К слову, теперь по ней могут проезжать все виды транспорта – от легковых до грузовых – даже молоковозы из комбината в Турове. За несколько часов понтонной переправой воспользовались и несколько сотен местных жителей.

«Я рада, что сделали мост»: что говорят местные жители о понтонной переправе в Житковичском районе-1

Ольга Купрацевич, житель Житковичей:
Ощущения хорошие. Прошла смело, уверенно. Я знаю, здесь течение большое. Но вынуждена сюда ездить каждые выходные. Поэтому для меня это очень хорошо. Я рада, что сделали мост.

Сейчас движение на альтернативной переправе регулируют инспекторы ГАИ.

По предварительным оценкам специалистов, аварийный мост закрыли примерно на год.

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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