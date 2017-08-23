Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях: 5 правил от Следственного комитета

От имени владельцев этих страниц преступники рассылали другим пользователям сообщения, где просили предоставить данные банковских карточек. Для получения личной информации были использованы различные приемы: оплата услуг, получение выигрыша, денежная помощь. После получения данных, были произведены несанкционированные операции по переводу денег в организации за пределами страны.

В 2017 году неустановленные злоумышленники осуществляли доступ к страницам пользователей в социальной сети «ВКонтакте».

По информации СК, такие преступления – это повод для возбуждения уголовных дел по статьям «несанкционированный доступ к компьютерной информации» и «хищение путем использования компьютерной техники».

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксирован рост преступлений, связанных с информационной безопасностью.

Преступники использовали в переписках стиль общения, который был ранее в диалоге пользователей.

Следственный комитет составил 5 правил осторожности в социальных сетях. Особенно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

1. Не переходить по ссылкам, полученным в сообщениях от неизвестных пользователей, особенно по ссылкам, содержащим фотоизображения самих пользователей (их друзей), текстовые сообщения: «откуда здесь твое фото», «кликни и получи 50 лайков к фото» и прочие.

2. При поступлении сообщений от лиц, состоящих в категории «друзья» с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек, не отвечать на подобные сообщения, а связываться с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи.

3. Не пересылать реквизиты и фотоизображения банковских платежных карточек, CVV кодов, сеансовых ключей к системе Интернет-банкинг, а также личных документов;

4. При обнаружении факта блокирования личного доступа к аккаунтам социальных сетей, незамедлительно восстанавливать к ним доступ либо блокировать, сразу же предупреждать об этом лиц, с которыми общались посредством данных социальных сетей;

5. Не перечислять денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета сим-карт по просьбе пользователей.