В час-пик на Немиге столкнулись в повороте автобус и BMW: образовалась пробка до проспекта Дзержинского

Новости Беларуси. 22 августа в утренний час пик на Немиге при повороте налево столкнулись автобус и легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто не пострадал.

А вот пробка образовалась внушительная. «Встали» обе полосы в направлении проспекта Победителей. Движение было парализовано на протяжении нескольких километров, вплоть до проспекта Дзержинского.