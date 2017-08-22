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В час-пик на Немиге столкнулись в повороте автобус и BMW: образовалась пробка до проспекта Дзержинского

22 августа 2017 20:36
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Новости Беларуси. 22 августа в утренний час пик на Немиге при повороте налево столкнулись автобус и легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто не пострадал.

А вот пробка образовалась внушительная. «Встали» обе полосы в направлении проспекта Победителей. Движение было парализовано на протяжении нескольких километров, вплоть до проспекта Дзержинского.

В час-пик на Немиге столкнулись в повороте автобус и BMW: образовалась пробка до проспекта Дзержинского-1

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:
Сегодня примерно в 08:50 утра автобус и автомашина двигались по улице Романовская Слобода в направлении улицы Немига. Автобус совершал маневр левого поворота из третьей полосы, автомашина BMW под управлением женщины 1965 года – из четвертой полосы. При совершении маневра поворота произошло столкновение. Произошло это в результате несоблюдения бокового интервала.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства данного происшествия.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Анастасия Редько

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