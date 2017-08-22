В час-пик на Немиге столкнулись в повороте автобус и BMW: образовалась пробка до проспекта Дзержинского

Новости Беларуси. 22 августа в утренний час пик на Немиге при повороте налево столкнулись автобус и легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К счастью, никто не пострадал.
А вот пробка образовалась внушительная. «Встали» обе полосы в направлении проспекта Победителей. Движение было парализовано на протяжении нескольких километров, вплоть до проспекта Дзержинского.
Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:
Сегодня примерно в 08:50 утра автобус и автомашина двигались по улице Романовская Слобода в направлении улицы Немига. Автобус совершал маневр левого поворота из третьей полосы, автомашина BMW под управлением женщины 1965 года – из четвертой полосы. При совершении маневра поворота произошло столкновение. Произошло это в результате несоблюдения бокового интервала.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства данного происшествия.