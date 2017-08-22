Прямой эфир

В Рогачевском районе на кукурузном поле под комбайном погиб 35-летний мужчина

22 августа 2017 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 35-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла на кукурузном поле вблизи агрогородка Заполье. Тело мужчины обнаружили буквально в 300 метрах от жилых построек.

Правоохранителями установлено, что

механизатор, убирая на комбайне кукурузу, совершил наезд на мужчину.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначен ряд экспертиз. Сотрудникам Следственного комитета предстоит установить, был ли трезв погибший. Механизатор мог не заметить человека, который по непонятным причинам лежал в поле среди кукурузы, высота которой составляет несколько метров.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в Боржомском ущелье: на помощь отправился вертолет белорусского МЧС
22 августа 2017 16:31

Пожар в Боржомском ущелье: на помощь отправился вертолет белорусского МЧС

Пожар в депо в Молодечно мог произойти из-за нарушения правил проведения при сварочных работах
22 августа 2017 15:21

Пожар в депо в Молодечно мог произойти из-за нарушения правил проведения при сварочных работах

Партию радиоактивной черники задержали на брестской таможне
22 августа 2017 13:11

Партию радиоактивной черники задержали на брестской таможне