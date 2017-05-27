Кадры с места обрушения заграждения на стадионе в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске во время футбольного матча в секторе для фанатов обвалилось двухметровое заграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конструкция не выдержала напора болельщиков, которые праздновали победный для витебчан гол.
На место ЧП экстренно прибыли бригады скорой помощи и спасатели.
8 человек были доставлены в больницу. Шестерых уже отпустили домой, двое продолжают лечение.
Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причину произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.