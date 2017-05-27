Кадры с места обрушения заграждения на стадионе в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске во время футбольного матча в секторе для фанатов обвалилось двухметровое заграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конструкция не выдержала напора болельщиков, которые праздновали победный для витебчан гол.