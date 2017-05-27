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Кадры с места обрушения заграждения на стадионе в Витебске

27 мая 2017 12:47
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Новости Беларуси. В Витебске во время футбольного матча в секторе для фанатов обвалилось двухметровое заграждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конструкция не выдержала напора болельщиков, которые праздновали победный для витебчан гол.

Кадры с места обрушения заграждения на стадионе в Витебске-1

На место ЧП экстренно прибыли бригады скорой помощи и спасатели.

8 человек были доставлены в больницу. Шестерых уже отпустили домой, двое продолжают лечение.

Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причину произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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