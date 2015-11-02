К расследованию авиакатастрофы в Египте может быть привлечена Беларусь

Новости Беларуси. К расследованию катастрофы в небе над Синайском полуостровом может быть привлечена Беларусь. Об этом заявил министр транспорта России. Согласно международным правилам к расследованию авиакатастроф могут быть привлечены страны, граждане которых находились на борту. Представители российской авиакомпании «Когалымавиа» говорят, что единственной причиной крушения самолета могло быть механическое воздействие в воздухе, сам по себе лайнер разрушиться не мог. О каком именно механическом воздействии идет речь предстоит выяснить специальной комиссии.

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что родственникам жертв авиакатастрофы, которую признали крупнейшей в истории авиации России, выплатят компенсацию. Ее размер составит миллион российских рублей. Деньги получит и семья погибшего белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.