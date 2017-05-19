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«К месту происшествия выезжало 9 единиц техники»: 57 детей эвакуировали из дошкольного центра из-за задымления

19 мая 2017 18:52
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Новости Беларуси. 57 детей эвакуировали в Дзержинске в дошкольном центре развития. Задымление было на первом этаже в помещении электрощитовой. Сработала система автоматической пожарной сигнализации «Молния». Спасатели и сотрудники центра вывели на улицу воспитанников. Никто не пострадал. Дети страха не набрались, для них это, возможно, стало небольшим приключением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Пожарная сигнализация, которая установлена была на объекте, позволила в кратчайшие сроки обнаружить происшествие. И никто не пострадал. Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. К месту происшествия выезжало 9 единиц техники.

# происшествия # Пожар

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